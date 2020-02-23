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فيديو.. مشاعر إنسانية مختلطة في قصة المختطفين الثلاثة
متابعات الخليج 365 - الرياض
لا تزال قضية المختطفين الثلاثة موسى الخنيزي ونايف القرادي و يوسف العماري تشغل الرأي العام السعودي الذي يفتش على تفاصيل جديدة تمكنه من معرفة كيف تمت عملية الاختطاف؟ وكيف عاش المختطفون بعيدًا عن ذويهم؟ فضلًا عن مشاعرهم لحظة معرفة الحقيقة.
وكشف المختطفون الثلاثة عن مشاعرهم لحظة لقاء ذويهم للمرة الأولى وبالطبع اختلطت لديهم مشاعر الدهشة والفرحة بالسعادة والذهول، وفي جميع الحالات كانت الأسئلة أكثر من الإجابات.
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