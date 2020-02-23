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2020-02-23 بث مباشر.. المؤتمر الصحفي لوزراء مالية دول العشرين في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض عقد وزراء مالية دول مجموعة العشرين المؤتمر الصحفي الأول في الرياض اليوم برئاسة وزير المالية محمد الجدعان. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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