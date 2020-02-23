شكرا لقرائتكم وزراء مالية مجموعة العشرين يزورون المتحف الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-23 وزراء مالية مجموعة العشرين يزورون المتحف الوطني متابعات الخليج 365 - واس Advertisements زار وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، أمس, المتحف الوطني بالرياض.

وتجول الضيوف، في أقسام المتحف مستمعين لشرح مفصل عن ما يحتويه إضافة إلى مشاهدة أفلام وثائقية أعدت لهذه المناسبة، والاطلاع على نوادر القطع الأثرية الموجودة والمكتشفة في المملكة.

وتأتي هذه الزيارة، ضمن جهود المتحف للتعريف بالحراك الثقافي الوطني والإرث الذي تزخر به المملكة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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