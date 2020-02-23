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شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم (الأحد)، على ن أزمة فيروس كورونا الجديد، لا تزال أزمة معقدة وخطيرة في البلاد.
وأوضح "بينغ" أن تأثيرات "كورونا" على الاقتصاد والمجتمع الصيني أمر حتمي وتحاول الحكومة التقليل منها، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".
ووصف الرئيس الصيني أزمة "كورونا" بأنها أخطر حالة طوارئ صحية في البلاد.الرئيس الصيني شي جين بينغ فيروس كورونا الجديد
الرئيس الصيني: أزمة "كورونا" لا تزال خطيرة ومعقدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-23
شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم (الأحد)، على ن أزمة فيروس كورونا الجديد، لا تزال أزمة معقدة وخطيرة في البلاد.
وأوضح "بينغ" أن تأثيرات "كورونا" على الاقتصاد والمجتمع الصيني أمر حتمي وتحاول الحكومة التقليل منها، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".
ووصف الرئيس الصيني أزمة "كورونا" بأنها أخطر حالة طوارئ صحية في البلاد.
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
03:37 PM
أشار إلى أن تأثيراتها على الاقتصاد أمر حتمي
شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم (الأحد)، على ن أزمة فيروس كورونا الجديد، لا تزال أزمة معقدة وخطيرة في البلاد.
وأوضح "بينغ" أن تأثيرات "كورونا" على الاقتصاد والمجتمع الصيني أمر حتمي وتحاول الحكومة التقليل منها، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".
ووصف الرئيس الصيني أزمة "كورونا" بأنها أخطر حالة طوارئ صحية في البلاد.
، الرئيس الصيني: أزمة "كورونا" لا تزال خطيرة ومعقدة ،
المصدر : الخليج 365
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