، وفد إعلامي ثقافي يزور الخرج ويطلع على معالمها التراثية والتاريخية ،

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شهدت محافظة الخرج زيارة سياحية لعدد المثقفين والإعلاميين، يرافقهم الزميل الإعلامي أحمد العرفج لعدة مواقع سياحية وتراثية وثقافية إلى مدرج الخرج والمعالم السياحية حوله.
ونسق العرفج للزيارة والاستقبال وضيافة الوفد الزائر حسب برنامج تم إعداده اشتمل على حفِل الترحيب وخدمة الزوار وتسهيل جولتهم في أبرز معالم الخرج والتي تركت أثراً جميلاً لديهم.
وبدأت الرحلة من برج الخرج الذي يعد من الواجهات الحضارية والمعلم المميز والبارز على مستوى المملكة، ومن أكبر أبراج المياه في المنطقة، حيث استمتع الزوار بإطلالته الجميلة التي تحيط بالمحافظة من كل الجهات وأخذ الصور التذكارية لهذه الزيارة.
بعدها توجه الجميع بصحبة مسؤولين مختصين إلى زيارة شركة الصافي للألبان للاطلاع على ما تشهده محافظة الخرج من تطور في مجال الصناعة وخاصة صناعة الألبان ومشتقاتها، حيث تعتبر من أكبر المحافظات في إنتاج الألبان في الشرق الأسط.
وكانت الجولة الأخيرة في مزرعة محمية المها، وهي من المزارع الرائدة في الخرج ولها جمالية خاصة، وتتيح لزوارها مشاهدة أنواع مختلفة من الحيوانات والكائنات البرية النادرة.
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 04:54 PM
"العرفج" نسّق لاستقبال وضيافة الوفد حسب برنامج تم إعدادهوفد إعلامي ثقافي يزور الخرج ويطلع على معالمها التراثية والتاريخية
شهدت محافظة الخرج زيارة سياحية لعدد المثقفين والإعلاميين، يرافقهم الزميل الإعلامي أحمد العرفج لعدة مواقع سياحية وتراثية وثقافية إلى مدرج الخرج والمعالم السياحية حوله.
ونسق العرفج للزيارة والاستقبال وضيافة الوفد الزائر حسب برنامج تم إعداده اشتمل على حفِل الترحيب وخدمة الزوار وتسهيل جولتهم في أبرز معالم الخرج والتي تركت أثراً جميلاً لديهم.
وبدأت الرحلة من برج الخرج الذي يعد من الواجهات الحضارية والمعلم المميز والبارز على مستوى المملكة، ومن أكبر أبراج المياه في المنطقة، حيث استمتع الزوار بإطلالته الجميلة التي تحيط بالمحافظة من كل الجهات وأخذ الصور التذكارية لهذه الزيارة.
بعدها توجه الجميع بصحبة مسؤولين مختصين إلى زيارة شركة الصافي للألبان للاطلاع على ما تشهده محافظة الخرج من تطور في مجال الصناعة وخاصة صناعة الألبان ومشتقاتها، حيث تعتبر من أكبر المحافظات في إنتاج الألبان في الشرق الأسط.
وكانت الجولة الأخيرة في مزرعة محمية المها، وهي من المزارع الرائدة في الخرج ولها جمالية خاصة، وتتيح لزوارها مشاهدة أنواع مختلفة من الحيوانات والكائنات البرية النادرة.
، وفد إعلامي ثقافي يزور الخرج ويطلع على معالمها التراثية والتاريخية ،
المصدر : الخليج 365
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