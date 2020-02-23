محمد بن مسعود - الدمام - يشمل شخصين تُوُفِّيا بالفيروس و26 آخرين تحت العناية المركزة ارتفع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، إلى 132 شخصًا. وأفاد رئيس جهاز الحماية المدنية الإيطالي أنجلو بوريلي، بأن العدد يشمل شخصين تُوُفِّيا بالمرض، و26 شخصًا في المستشفى تحت العناية المركزة، فيما تعافى مريض في العاصمة روما تمامًا وغادر المستشفى أمس السبت.فيروس كورونا الجديد ايطاليا 23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 04:48 PM Advertisements يشمل شخصين تُوُفِّيا بالفيروس و26 آخرين تحت العناية المركزة إيطاليا.. ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" المستجدّ لـ132 شخصًا إيطاليا.. ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" المستجدّ لـ132 شخصًا ارتفع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، إلى 132 شخصًا. وأفاد رئيس جهاز الحماية المدنية الإيطالي أنجلو بوريلي، بأن العدد يشمل شخصين تُوُفِّيا بالمرض، و26 شخصًا في المستشفى تحت العناية المركزة، فيما تعافى مريض في العاصمة روما تمامًا وغادر المستشفى أمس السبت. الكلمات المفتاحية ، إيطاليا.. ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" المستجدّ لـ132 شخصًا ،

المصدر : الخليج 365

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