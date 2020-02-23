شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس العام لشؤون الحرمين يطمئن على صحة شيخ مؤذني المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بزيارة لشيخ المؤذنين عبدالرحمن خاشقجي الذي يرقد في أحد مستشفيات المدينة المنورة . حيث اطمأن معاليه على صحة شيخ المؤذنين بعد أن تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى ، سائلاً الله عز وجل أن يتمم عليه الشفاء وأن يمن عليه بالصحة والعافية ، وأعرب خاشقجي عن بالغ شكره وتقديره لمعاليه على هذه الزيارة الغير مستغربة ومتابعته المستمرة لجميع منسوبي الحرمين سائل المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.

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