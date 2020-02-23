شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» : 200 ألف ريال غرامة ضد متستر في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، بمتستر يدعى علي بن حلاص بن غانم القحطاني ومتستر عليه سوري الجنسية علي محمد سعيد قطف في نشاط صيانة السيارات بمنطقة حائل.
وفرضت الوزارة، غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال؛ فضلًا عن إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
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