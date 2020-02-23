شكرا لمتابعة خبر عن الاستغناء عن رقم الحفظ بالهوية الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على استغنائها عن رقم الحفظ بالهوية الجديدة. وقالت الوكالة «لا يوجد رقم حفظ وقد تم الاستغناء عنه في التعاملات والاكتفاء برقم السجل المدني». وجاء ذلك ردًا على سؤال «بالنسبة لرقم الحفظ بالهوية الجديدة مو موجود ؟ فـ كيف أحصل عليه ؟».

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