شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: لا خطر في بضائع الصين أو خادمات الفلبين من «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة الصحة، عن مدى إمكانية استلام الطرود والبضائع القادمة من الصين، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا الجديد.
وقالت الوزارة «بناء على المعلومات الحالية لا يوجد خطر من الإصابة بفيروس كورونا الجديد عبر البضائع والطرود القادمة من الصين »، وذلك ردًا على استفسار أحد السائلين.
كما أضافت في سياق متصل أنه «يتم تنفيذ جميع إجراءات المتابعة والرصد عبر جميع المنافذ بالمطارات لرصد وتسجيل حالات الإشتباه بالإصابة بفيروس كورونا الجديد».
جاء ذلك ردًا على سؤال « غدا تصل خادمتي من الفلبين هل هناك خطورة من كورونا خصوصا أن هناك حالات مسجلة في الفلبين وأيضا الاختلاط في المطارات مروا في مطار دبي هل هناك حاجة لعزلها أم أخذها للمنزل مباشرة علما أن لدي أطفال صغار ».
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