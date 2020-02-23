شكرا لمتابعة خبر عن «الفيصل» يعلن عن أكبر حدث رياضي تنظمه المملكة الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عن عقد رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مؤتمرًا صحفيًا عند الثامنة من مساء الثلاثاء في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الفيصل سيعلن خلال المؤتمر عن تفاصيل أكبر حدث رياضي تنظمه المملكة خلال الفترة المقبلة.