أمير الباحة يكرم أحد موظفي الإمارة الضي تبرع بكِليته لعمه

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الرياض - علي القحطاني - كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، المواطن فايز السبيعي أحد موظفي الإمارة الذي تبرع بأحدى كليتيه لعمه .
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم المواطن السبيعي ، حيث اطمأن سموه على صحته ، مثنياً على موقفه الإنساني والنبيل الغير مستغرب من أبناء هذا الوطن الغالي .
وسأل سموّه الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة احمد بن صالح السياري.
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