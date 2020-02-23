الزعاق: المملكة تشهد أجواء 4 فصول في اليوم الواحد.. خلال الـشهرين المقبلين

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد، أن المملكة ستشهد خلال الـ «60» يومًا المقبلة، أجواء 4 فصول في اليوم الواحد.

وعدّد «الزعاق»، عبر «تويتر» المرحلة المقبلة في 3 مراحل جزئية، هي «الرياح الناهضة»، والتي تستمر خلال هذ الأسبوع، وتليها مرحلة «الأمطار المتفرقة»، وتتبعها مرحلة «الغبار المنقول»، والذي يرد من أماكن بعيدة ويرى على شكل جبال، وهي المرحلة التي ستظهر بعد 3 أسابيع.

وتابع «الزعاق»، إن أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلة، تشهد نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة في الأماكن المكشوفة على معظم مناطق المملكة وخاصة على الشمال والشمال الشرقي والمناطق الشرقية والوسطى وستظل درجات الحرارة شتوية مقبولة.

واختتم، تشهد الأجزاء الجنوبية ناحية جازان، ونجران –محافظة شرورة- فستظل الأجواء مستقرة وتميل درجة الحرارة إلى المعدلات الصيفية في الظهيرة.

من جانبها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، طقسًا دافئًا ورياحًا جنوبية وسماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، مع تأثر الرؤية الأفقية بالأتربة والعوالق الترابية على وسط وشمال المملكة.

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