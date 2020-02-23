بالفيديو.. لمزارعي النخيل.. 6 نصائح مهمة لحصاد عالي الجودة

أوضح الدكتور علاء الدين خليل عمر أستاذ الزراعة بجامعة فيصل، اليوم الأحد، الطريقة المثلى لإجراء العمليات الزراعية في مزارع النخيل بالمملكة قبل بدء موسم النمو المقرر الذي يتزامن مع فصل الربيع.

وقال الدكتور علاء الدين خليل في مقطع مصور نشرته الصفحة الرسمية للإرشاد الزراعي على موقع «تويتر» إنه لابد من وجود جدول منظم للعمليات الزراعية في مزارع النخيل حتى تنعكس النتائج الإيجابية على جودة المحصول.

وأوضح الأستاذ بجامعة فيصل أن موسم الربيع يجرى فيه عدد من العمليات الزراعية بالغة الأهمية لإنتاج محصول نخيل التمر بجودة عالية، منها عملية التعشيب وهي عبارة عن قلع الأعشاب غير المرغوب فيها والمحيطة بنخيل التمر والتخلص منها أولًا بأول.

عمليات التعشيب والحراثة تؤثر على جودة محصول النخيل

ووفقًا للدكتور علاء الدين خليل فأن المزارع يمكنه القيام بعملية التعشيب من خلال استخدام المبيدات الكيماوية والتي لا تجدي مع بعض الأعشاب القوية مثل النجيل، ويمكن استخدام الأساليب الميكانيكية لإزالة الأعشاب المحيطة بالنخيل.

وثاني العمليات الزراعية المهمة هي عملية الحراثة للتخلص من الحشائش الناقلة للحشرات والعدوى للمحصول نخيل التمر، إذ يجب على المزارع حراثة الأرض بشكل دوري، وتعتبر عملية وقائية من الآفات، وفقًا للدكتور علاء الدين خليل الأستاذ بجامعة فيصل.

وأوضح الدكتور علاء الدين خليل أنه يجب أن تكون عملية الحراثة سطحية دائما بحيث لا تتجاوز 10 سم تجنبًا لإيذاء جذور النخيل السطحية.

عمليات التحويض ومراجعة شبكات الري ضرورية لزراعة نخيل

وتأتي عملية التحويض في المرحلة الثالثة، وهي عبارة عن إعادة الأحواض إلى حجمها الطبيعي بشكل يتناسب مع حجم نخيل التمر حتى تستطيع كل نخلة الحصول على احتياجاتها من المياه وتظهر الأثار الإيجابية على محصول نخيل التمر، وفقًا للدكتور علاء الدين خليل.

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وأكد الدكتور علاء الدين خليل على ضرورة مراجعة شبكات الري و«النقّاطات» في مزارع نخيل التمر ومعالجة أي مشكلات قفد تطرأ عليهما مثل الانسداد أو التسريب، لأن وجود أي مشكلة قد يتسبب في عدم حصول النخلة على احتياجاتها من المياه، ما يؤثر على جودة المحصول بشكل سلبي.

إجراء عملية التشويك ترفع من جودة محصول نخيل التمر

أما عملية التشويك هي عملية زراعية ضرورية في مزارع نخيل التمر وهي عبارة عن إزالة الشوك من قواعد الأوراق، ومن الأفضل أن يزيل منبت الشوكة واتصالها بالورقة نفسها فقط، فيما يؤدي عدم إجراء عملية التشويك إلى تلف الثمار، وبالتالي يؤدي إلى خفض قيمة المحصول التسويقية، وكذلك إصابة العاملين بالمزرعة.

وتعد عملية تقليم الأوراق ضرورية في مزارع نخيل التمر وهي عبارة عن إزالة الأوراق المسنة التي تعدى عمرها 6 أو 7 سنوات، ولها مواقف عدة منها بعد موسم الحصاد أو قبل موسم التلقيح وأحيانًا قبل موسم التقويس، غير أن الدكتور علاء الدين خليل أكد أن التوقيت الأمثل يكون بعد عملية التقويس.

ويبلغ الإنتاج السنوي من التمور الطازجة في المملكة حوالي 15% من الإنتاج العالمي، حيث يصل إلى 1.3 مليون طن سنويًّا من 28 مليون نخلة، وهناك أكثر من 1000 كيلومتر مربع من الأراضي مخصصة لزراعة النخيل في المملكة لإنتاج حوالي 400 نوع من التمور، وفقا لبيانات المركز الوطني السعودي لإنتاج النخيل والتمور في ديمسبر 2019م .

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