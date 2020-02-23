السعودية اليوم / المجلس البلدي بدومة الجندل يعقد جلسته الـ 62



دومة الجندل 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل بالجوف اليوم جلسته الـ 62 ، برئاسة متعب الهديب وحضور الأعضاء.

وناقشت الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال أهمها عرض ومناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 1440/1441هـ ، عرض ومراجعة قرارات المجلس من بداية الدورة الثالثة وطلب الإفادة عن المشاريع المعتمدة كالمبادرات في ميزانية العام المالي 1441 / 1442هـ

، ومراجعة تقارير لجان المجلس وإقرارها ومناقشة لقاء المجلس البلدي مع المجلس المحلي بالمحافظة .

وأقر المجلس زيارة أمين منطقة الجوف لمناقشة مشاريع المبادرات المعتمدة لبلدية محافظة دومة الجندل لعام 2020 م ، كما تم اختيار رؤساء للجان.

// انتهى //

15:37ت م

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