السعودية اليوم / جامعة بيشة تشارك في مؤتمر ومعرض التعليم الخليجي الحادي عشر



أبها 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

تشارك جامعة بيشة في مؤتمر ومعرض التعليم الخليجي الحادي عشر، والذي افتتحت فعالياته اليوم الأحد ويستمر لمدة يومين في جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة، بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة ودور التعليم".

ويمثل الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور صالح بن محمد الشمراني حيث تتضمن المشاركة على جناح تعريفي بالتأسيس والبرامج الأكاديمية وأبرز الانتاجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس.

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15:33ت م

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