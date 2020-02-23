السعودية اليوم / 205 برامج بتعليم القصيم تدفع طلبة التربية الخاصة للتميز



بريدة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

تقدم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة التربية الخاصة العديد من البرامج المتنوعة لخدمة طلاب التربية الخاصة، عبر المعاهد والأقسام والبرامج التي تخدم 1900 طالب وطالبة، من خلال 205 برامج وسبعة معاهد متخصصة، و3 مراكز خدمات مساندة، ومركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، بقيادة معلمين ومعلمات على كفاءة ومهنية عالية، لتعليم وتدريب الطلاب والطالبات وفقًا لأحدث الاستراتيجيات التعليمية.

ويزخر الميدان التعليمي بالإدارة العامة بالكوادر التعليمية المدربة، التي تشكل العمود الفقري لخدمة طلاب التربية الخاصة، بالإضافة إلى إبرام الكثير من الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص، في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية ودعمها وتطويرها، مما كان له الأثر الايجابي في بناء شخصيات الطلاب ومشاركتهم في الحصول على مهارات مهنية متخصصة، والعديد من الجوائز المحلية، والعربية، والدولية، وذلك لتفوقهم ونبوغهم الاجتماعي والتعليمي.

وتعمد إدارة التربية الخاصة في تعليم القصيم بقطاعيها (بنين -بنات) على إقامة المعارض التثقيفية في الأماكن العامة بهدف التوعية والتعريف بالخدمات التعليمية والتربوية والاستشارية التي تقدمها وزارة التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، من أجل الوصول إلى جميع شرائح المجتمع، وبالتالي الاستفادة من الخدمات المقدمة.

وتتمثل معاهد وأقسام وبرامج (البنين) بالعوق الفكري، والسمعي، والبصري، وتعدد العوق، والتوحد، وبرنامج يسير التعليمي، والقياس والتشخيص، والإعاقة الجسمية والصحية، وصعوبات التعلم، التي تقدم عبر 150 برنامجًا و أربعة معاهد متخصصة، متمثلة بمعاهد الأمل للصم، والنور للمكفوفين، والتربية الفكرية بشمال بريدة، والتربية الفكرية بجنوب بريدة.

كما يتوفر مركزي خدمات مساندة في كل من مدينة بريدة ومحافظة البدائع يقدم فيها للطلاب من الفئات غير المخدومة بالتعليم العام على مدار الأسبوع، خدمات التشخيص، واكتشاف الحالات، والتدخل المبكر، والبرامج العلاجية والتأهيلية، والتدريب، وبرامج تنمية المهارات المتخصصة، وحدة اضطرابات النطق والكلام، والعلاج الطبيعي والوظيفي، وبرامج توعوية وعلمية، واستشارات، خدمات ممتدة، ومقاييس سمعية وبصرية، ووحدة صعوبات التعلم، وصب القوالب، وفريق القياس والتشخيص.

وأوضح مدير إدارة التربية الخاصة في تعليم القصيم (بنين) ناصر بن مقبل العقيل أن معاهد وأقسام وبرامج التربية الخاصة في تعليم القصيم تخدم أكثر من 1300 طالب، الذين يحظون بالدعم من قبل الدولة ممثلة بوزارة التعليم، حيث تقدم لهم مكافآت مالية شهرية، ونقل مدرسي، وتأمين وجبات صباحية يومية، وإسكان داخلي بمعهدي النور والأمل مع تأمين الإعاشة والملابس، وتدريب وتأهيل لسوق العمل، وبطاقات تخفيض أجور إركاب للمواصلات للمستفيد ومرافقيه.

وبيّن مديرة إدارة التربية الخاصة (بنات) نجلاء المسيطير أن معاهد وأقسام وبرامج التربية الخاصة في قطاع البنات والبالغة 55 برنامجًا وثلاثة معاهد تخدم 600 طالبة، ومركز خدمات مساندة، من خلال برامج العوق الفكري، والسمعي، والبصري، وتعدد العوق، والتوحد، ويسير التعليمي، والقياس والتشخيص، والإعاقة الجسمية والصحية، وصعوبات التعلم، وذلك من خلال معاهد الأمل، والنور، والتربية الفكرية.

// انتهى //

15:10ت م

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