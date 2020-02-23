السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يستقبل مدير البريد السعودي بالمنطقة المعين حديثاً



الباحة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع البريد السعودي بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً للفرع .

وهنأ سموه، الغامدي بتعيينه مديراً لفرع البريد السعودي بالمنطقة، متمنياً له التوفيق في أداء عمله، منوهاً سموه بالدور الكبير الذي يقوم به فرع البريد السعودي بالمنطقة وما يقدمه من خدمات للأهالي.

وجرى خلال الاستقبال إطلاع سموه على البرامج التي تعمل عليها مؤسسة البريد السعودي لخدمة للمواطنين.

واعرب الغامدي بالغ شكره وتقديره لسمو امير المنطقة على استقباله ومتابعته الدائمة لكل ما يقدمه الفرع للمنطقة وأهلها.

حضر الاستقبال وكيل امارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.

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15:10ت م

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