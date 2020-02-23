السعودية اليوم / محافظ الخرج يلتقي مدير مستشفى الولادة والأطفال الجديد



السيح 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، مدير مستشفى الولادة والأطفال بالخرج الأخصائي سعود بن محمد النداح بمناسبة تكليفه مديراً للمستشفى.

ورحب محافظ الخرج بالنداح ، متمنياً له التوفيق والسداد في عمله الجديد ، وحثه على العمل على تعزيز مختلف الخدمات الصحية المقدمة للمرضى .

من جهته عبر النداح عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج على توجيهاته التي تصب في المصلحة العامة ، ووعد ببذل قصارى جهده لتقديم أفضل الخدمات للمرضى وللمستفيدين من خدمات المستشفى.

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15:08ت م

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