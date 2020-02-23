ثقافي / بلدية مركز قنا تعيد تأهيل المواقع الأثرية بالمحافظة



محايل 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

بدأت بلدية مركز قنا التابع لمحايل بتأهيل عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة ومنها حصن آل ابن الزليل .

وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عامر العربي أن هذه الخطةت تأتي ضمن جهود البلدية لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري وفق توجيهات أمير منطقة عسير وأمين المنطقة بالاهتمام بالمواقع الأثرية بالمحافظة، والاهتمام بالتراث والمحافظة على الطابع المعماري والهوية العسيرية، وحماية التراث المعماري القديم في إعادة تأهيله وترميمه.

// إنتهى //

15:07ت م

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