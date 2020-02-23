السعودية اليوم / انطلاق التمرين البحري المختلط "المدافع البحري " بمشاركة القوات البحرية الأمريكية



الجبيل 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

انطلق اليوم، التمرين البحري المختلط " المدافع البحري"، بحضور معالي قائد القوات البحرية الملكية

وزار معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، خلال التمرين، زورق الدورية الأمريكي (MKVI) يرافقه قائد الأسطول الأمريكي الخامس الفريق، جيمس مالوي, مستمعاً إلى إيجاز متكامل عن الزورق الأمريكي وقدراته البحرية المختلفة.

من جانبه أوضح مدير التمرين العميد البحري الركن محمد بن حامد الغامدي، أن تمرين " المدافع البحري" يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية الملكية السعودية والبحرية الأمريكية، مشيراً إلى أن التمرين يشتمل على العديد من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من كلا الجانبين المشاركين فيه.

يذكر أن التمرين يستمر لمدة أسبوع في الاسطول الشرقي ومياه الخليج العربي حيث ينفذ الجانبين العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية وبمشاركة من طيران القوات البحرية ومشاة البحرية وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.

// انتهى //

15:06ت م

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الجبيل 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسانطلق اليوم، التمرين البحري المختلط " المدافع البحري"، بحضور معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد الأسطول البحري الخامس بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق جيمس مالوي، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل.وزار معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، خلال التمرين، زورق الدورية الأمريكي (MKVI) يرافقه قائد الأسطول الأمريكي الخامس الفريق، جيمس مالوي, مستمعاً إلى إيجاز متكامل عن الزورق الأمريكي وقدراته البحرية المختلفة.من جانبه أوضح مدير التمرين العميد البحري الركن محمد بن حامد الغامدي، أن تمرين " المدافع البحري" يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية الملكية السعودية والبحرية الأمريكية، مشيراً إلى أن التمرين يشتمل على العديد من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من كلا الجانبين المشاركين فيه.يذكر أن التمرين يستمر لمدة أسبوع في الاسطول الشرقي ومياه الخليج العربي حيث ينفذ الجانبين العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية وبمشاركة من طيران القوات البحرية ومشاة البحرية وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.// انتهى //15:06ت م0153

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