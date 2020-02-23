السعودية اليوم / مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف يعقد اجتماعه الثامن



الرياض 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اجتماعه الدوري الثامن برئاسة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في مقر الهيئة في مدينة الرياض اليوم ، حيث استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها؛ الاطلاع على القوائم المالية لعام 2019، ومؤشرات أداء الهيئة لعام 2020.

افتتح الاجتماع معالي رئيس مجلس الإدارة بكلمة رفع من خلالها شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - على موافقة مجلس الوزراء على نظام العمل التطوعي، الذي يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع غير الربحي وتنظيمه بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الوصول إلى مليون متطوع.

إثر ذلك استعرض المجلس آخر تطورات المشاريع والشراكات التي عقدتها الهيئة مؤخرا مع عدد من الجهات ذات العلاقة والتي تهدف إلى تطوير وتنمية الأوقاف في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق أهداف ومبادرات استراتيجية الهيئة العامة للأوقاف ويفعل دور الجهات ذات العلاقة في تحقيقها.

كما استعرض المجلس نتائج لقاء محافظ الهيئة العامة للأوقاف بسمو أمير منطقة المدينة المنورة والشراكات التي تم توقيعها بين الهيئة وكل من: مركز دعم الجمعيات بأمارة منطقة المدينة

المنورة، ووقف طيبة للمعرفة، والأثر التنموي المأمول على منطقة المدينة المنورة من خلال تعزيز الشراكة مع إمارة المنطقة وتعزيز التعاون لتنفيذ مبادرات ومشاريع تسهم في تنمية منطقة المدينة المنورة وتلبية الاحتياجات والأولويات التنموية لخدمة ضيوف الرحمن فيها.

بعد ذلك اعتمد المجلس القوائم المالية للهيئة لعام 2019 بعد اطلاعه عليها، ثم استعرض تقرير تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها وما تم تحصيله منها وأبرز التحديات التي تواجه الهيئة وآلية معالجتها ، كما اطلع على تقرير عن مشروع حصر الأوقاف، وأبرز التطورات والنتائج والمؤشرات التي حققها المشروع في مرحلته الأولى التي شملت مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، مؤكداً على أهمية استكمال بقية مراحل المشروع والتي تغطي بقية مناطق المملكة.

كما ناقش مجلس الإدارة تقرير الأداء المؤسسي للهيئة وقطاعاتها المختلفة لعام 2019، ومؤشرات تحقيق الهيئة لأهدافها الاستراتيجية خلال العام المنصرم، والتحديات التي واجهت قطاعات الهيئة لإنجاز مبادراتها ومشاريعها المتنوعة، مثنياً على أداء الهيئة ومنجزاتها خلال الفترة الماضية، كما أقرّ المجلس مؤشرات أداء الهيئة العامة للأوقاف لعام 2020

وفق الأهداف والمبادرات المعتمدة في استراتيجية الهيئة.

واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على مواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الخاصة بالقطاع غير الربحي، واستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف، والعمل على تطوير قطاع الأوقاف ليكون أحد القطاعات المساهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية الاجتماعية والتي تعزز من دور الأوقاف في التنمية وتحقيق الاستدامة المالية له.

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15:05ت م

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