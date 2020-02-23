السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 8 مواقع بمنطقة مكة المكرمة



مكة المكرمة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في تقديم خدماتها للرجال والنساء في (8) مواقع بالمنطقة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الاحد بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان , ومركز قيا , ومستشفى الأمير منصور العسكري لطب المجتمع بمحافظة الطائف لمدة يومين لكل موقع ، ومحافظتي الكامل , وأضم لمدة يوم واحد لكل منهما.

ويوم الاثنين تقوم الوحدة المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال في مقر الخطوط

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.

// انتهى //

15:02ت م

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مكة المكرمة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في تقديم خدماتها للرجال والنساء في (8) مواقع بالمنطقة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الاحد بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان , ومركز قيا , ومستشفى الأمير منصور العسكري لطب المجتمع بمحافظة الطائف لمدة يومين لكل موقع ، ومحافظتي الكامل , وأضم لمدة يوم واحد لكل منهما.ويوم الاثنين تقوم الوحدة المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال في مقر الخطوط السعودية بمحافظة جدة لمدة يوم واحد , ويوم الثلاثاء في مقر مباحث محافظة الطائف لمدة يومين ، فيما تختتم الوحدة المتنقلة مهام عملها يوم الخميس بتقديم خدماتها للنساء في محافظة بحرة لمدة يوم واحد.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.// انتهى //15:02ت م0145

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.