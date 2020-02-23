شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف .. "أرامكو السعودية" تعرف طلاب الثانوية بالبرامج التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد "بنين"، بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية اليوم، لقاءً لتعريف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية ببرامج الشركة التدريبية والمنتهية بالتوظيف، وذلك على مسرح الإدارة بمدينة سكاكا.

وأوضح مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية عبدالله بن أحمد الزيدان أن مثل هذه البرامج تساعد الطلاب والطالبات على استغلال الفرص وتحديد الرؤية قبل دخول الاختبارات المهنية، حتى يتعرف الطالب على المتطلبات، ليحدد ميوله حسب رغبته وتوجهاته.

من جانبه، بين ممثل التوظيف بشركة أرامكو السعودية عبدالله بن ناصر العقيل أن البرنامج يهدف إلى تقديم نبذة تعريفية عن التدريب والتطوير التي توفرها "أرامكو" السعودية، ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثاني والثالث ثانوي، كما يشتمل البرنامج على مسارين برنامج الابتعاث الجامعي، وبرنامج التدرج لخريجي المرحلة الثانوية.

وأشار إلى أن الوطن بحاجة لليد الصناعية المدربة والتخصصات المهمة خاصة مصادر الطاقة والتعامل معها وصيانتها وهذا يتفق مع رؤية المملكة 2030، وسيوفر البرنامج مكافئة شهرية للطلاب وسكن أو بدل سكن ويستقطب المبدعين والمتميزين من الشركات المساندة لـ "أرامكو" السعودية.