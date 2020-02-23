شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بالوقوف الميداني على المشروعات التنموية والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السموّ الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبدالعزيز أميـر المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي، بمناسبة تكليفه.

ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تلمس احتياجات المواطنين، والعمل على تنمية مختلف المناطق والمحافظات، وفق خطط تنموية شاملة، مؤكداً أهمية دور المحافظين في تفعيل الطاقات في المحافظة، وتشجيع المبادرات التنموية، والعمل على تمكين قدرات الأفراد ليكونوا مساهمين فاعلين في بناء وطنهم، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية العمل التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية، وتفعيل دور اللجان المختلفة المنضوية تحت المحافظات، والوقوف الميداني والمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية المقررة في المحافظة، متمنياً سموه للخالدي التوفيق والإعانة.

من جانبه أعرب محافظ القطيف المكلف فلاح الخالدي عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، مؤكداً أنه وزملائه سيعملون من أجل انفاذ توجيهات سموه الكريمة، وتحقيق تطلع القيادة الرشيدة - أيدها الله -.