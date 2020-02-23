شكرا لقرائتكم سلطان عمان يعلن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-23 سلطان عمان يعلن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة أكد أن التعليم والبحث العلمي على رأس الأولويات متابعات الخليج 365 - متابعة أعلن سلطان عمان هيثم بن طارق بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري في السلطنة. Advertisements وقال سلطان عمان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي اليوم: إن التعليم والبحث العلمي على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة. وتابع سلطان عمان القول: إن السلطنة شهدت خلال العقود الخمسة الماضية نهضة شاملة على يد السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه وأبناء عمان. وأضاف : ندرك التحديات التي تمليها الظروف الدولية الراهنة وتأثيرها علينا، مشيرًا إلى السعي لتوجيه الموارد المالية التوجيه اللازم لتقليل العجز. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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