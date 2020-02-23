عربة الأحوال تقدم خدماتها لنساء نجران

2020-02-23

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة نجران بتقديم خِدماتها للنساء في مدرستين ثانوية للبنات، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة (هويتي انتمائي) التي تهدف الى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الاحد بتقديم خدماتها للنساء في الثانوية الخامسة للبنات بنجران , فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء في الثانوية العاشرة للبنات بنجران لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما.

يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

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