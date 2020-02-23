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كلمات أغنية تركي آل الشيخ أنا سعودي وأحب جارة

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متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ عبر تويتر مقطع من أغنية أنا سعودي وأحب جارة بقلبي عزيزة التي عبر فيها عن حب متابعات الخليج 365 السعودي لدولة الكويت.

وعلق آل الشيخ على مقطع من الأغنية التي قدمها الفنان عبدالمجيد عبدالله بالقول : “أقل ما يُقدم لأهلنا في الكويت وصاحب السمو والدنا الشيخ صباح الأحمد .. وأحب أشكر الأمير تركي بن محمد بن فهد على دعمه للعمل”.

وتقول كلمات أغنية أنا سعودي وأحب جارة :

أنا سعودي وأحب جاره

عزيزة وغالية بقلبي

عطتني الطيب ومقداره

خذت تقديري وحبي

تقصد مين؟! تقصد مين؟!

كويت العز أقصدها

وأقصد أهلها الطيبين

بصوت الحب أرددها

سعودي كويتي مجتمعين

حنا عين اجتمعنا في راس واحد

نتفق في كل شي والراي واحد

قلب السعودي والنبض يهتف باسمك

يا راسم بلون الفرح والحب رسمك

وبهمة رجالك حققتي آمالك

ووصلتي لمجدك بطيب أفعالك

يا كويت يا كويت يا كويت

***

زمن تاريخها يشهد

كتبها في بيت صفحاته

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وحاضر دوم يتجدد

رسم للمجد خطواته

صباح الأحمد الجابر

أبونا القايد الإنسان

عهدة الوطن عامر

حكيم وحكمته عنوان

حنا عين اجتمعنا في راس واحد

نتفق في كل شي والراي واحد

قلب السعودي والنبض يهتف باسمك

يا راسم بلون الفرح والحب رسمك

وبهمة رجالك حققتِ آمالك

ووصلتي لمجدك بطيب أفعالك

يا كويت يا كويت يا كويت

***

على عهود المحبة أبيك

معك يا درة الأوطان

ولا يفكر حد يعاديك

في ظل سيف الحزم سلمان

ولا واشي ولا حاقد

يفرق بين هالشعبين

سعودي كويتي دم واحد

وقلب منقسم نصين

أنا سعودي وأحب الكويت

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