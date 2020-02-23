فيديو.. الزعاق: نعيش فترة فرض السيطرة على حلبة الربيع

2020-02-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة اعتبارًا من يوم غد الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

وقال الزعاق في مقطع فيديو له إن الـ60 يومًا القادمة تسمى أيام فرض السيطرة حيث يحاول الصيف الدخول لتدفئة الأجواء فيما يسعى الشتاء إلى أن يصده مشيرًا إلى أننا سنعيش أجواء الفصول الأربعة في يوم واحد.

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يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية غدًا، على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير.

كما يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة كذلك على مرتفعات المدينة المنورة.

ويتوقع بمشيئة الله تعالى تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وكانت الأرصاد توقعت في وقت سابق أن تشهد المملكة موجة من التقلبات الجوية اعتبارًا من يوم غد الاثنين حيث تتزايد الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك يومي الاثنين والثلاثاء فيما تنخفض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة من مساء يوم الثلاثاء حيث يتوقع أن تلامس درجات الحرارة الصغرى الصفر المئوي على أجزاء مناطق لحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.

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