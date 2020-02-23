محمد بن مسعود - الدمام - عمالة بلا شهادات صحية ويفتقر للنظافة ولا توجد تراخيص ضبطت أمانة منطقة الرياض، بمساندة الجهات الأمنية، وحدة سكنية بحي الملز استخدمتها عمالة لا تحمل شهادات صحية؛ لتصنيع وتجهيز وتخزين الآيس كريم دون ترخيص نظامي. وأوضحت "الأمانة" أن مراقبيها سجّلوا خلال التفتيش افتقار بيئة الموقع لأدنى مستويات النظافة، وتم إغلاقه واستدعاء المخالف وتطبيق العقوبات النظامية بحقه. أمانة منطقة الرياض مصنع آيس كريم حي الملز أمانة منطقة الرياض مصنع آيس كريم حي الملز 23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 02:55 PM Advertisements عمالة بلا شهادات صحية ويفتقر للنظافة ولا توجد تراخيص أمانة الرياض تضبط مصنع آيس كريم في وحدة سكنية بالملز أمانة الرياض تضبط مصنع آيس كريم في وحدة سكنية بالملز ضبطت أمانة منطقة الرياض، بمساندة الجهات الأمنية، وحدة سكنية بحي الملز استخدمتها عمالة لا تحمل شهادات صحية؛ لتصنيع وتجهيز وتخزين الآيس كريم دون ترخيص نظامي. وأوضحت "الأمانة" أن مراقبيها سجّلوا خلال التفتيش افتقار بيئة الموقع لأدنى مستويات النظافة، وتم إغلاقه واستدعاء المخالف وتطبيق العقوبات النظامية بحقه. الكلمات المفتاحية ، أمانة الرياض تضبط مصنع آيس كريم في وحدة سكنية بالملز ،

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