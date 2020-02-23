محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مجموعة الخطط التطويرية للرقي بالخدمات المقدمة للمراجعين فعلت مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة خدمة الرسائل النصية لحالات تنويم ‏العيادات الخارجية، استكمالاً لجهود المستشفى للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. وأبان مدير إدارة الرعاية الطبية للمرضى المنومين وائل محمد الحارثي أن تفعيل خدمة الرسائل النصية لحالات تنويم ‏العيادات الخارجية جاءت لتسهيل عملية إجراءات التنويم وتوفيراً للوقت والجهد. ‏من جهه أخرى قدم المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي جزيل شكره للعاملين في إدارة الرعاية الطبية للمرضى المنومين وإدارة الصحة الإلكترونية على جهودهم المبذولة في توفير الخدمات التي يحتاجها المرضى والمراجعون. وأوضح مدير المستشفى الدكتور أحمد المحمادي أن تفعيل هذه الخدمة يأتي ضمن مجموعة من الخطط التطويرية التي يتم العمل عليها للرقي بالخدمات الإلكترونية المقدمة لمرتادي العيادات الخارجية، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع توجيهات وزارة الصحة .مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة خدمة الرسائل لحالات تنويم 23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 02:32 PM ضمن مجموعة الخطط التطويرية للرقي بالخدمات المقدمة للمراجعين Advertisements "ولادة مكة" تفعل خدمة الرسائل لحالات تنويم العيادات الخارجية "ولادة مكة" تفعل خدمة الرسائل لحالات تنويم العيادات الخارجية فعلت مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة خدمة الرسائل النصية لحالات تنويم ‏العيادات الخارجية، استكمالاً لجهود المستشفى للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. وأبان مدير إدارة الرعاية الطبية للمرضى المنومين وائل محمد الحارثي أن تفعيل خدمة الرسائل النصية لحالات تنويم ‏العيادات الخارجية جاءت لتسهيل عملية إجراءات التنويم وتوفيراً للوقت والجهد. ‏من جهه أخرى قدم المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي جزيل شكره للعاملين في إدارة الرعاية الطبية للمرضى المنومين وإدارة الصحة الإلكترونية على جهودهم المبذولة في توفير الخدمات التي يحتاجها المرضى والمراجعون. وأوضح مدير المستشفى الدكتور أحمد المحمادي أن تفعيل هذه الخدمة يأتي ضمن مجموعة من الخطط التطويرية التي يتم العمل عليها للرقي بالخدمات الإلكترونية المقدمة لمرتادي العيادات الخارجية، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع توجيهات وزارة الصحة . الكلمات المفتاحية ، "ولادة مكة" تفعل خدمة الرسائل لحالات تنويم العيادات الخارجية ،

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