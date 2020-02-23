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تمكّن فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرّمة، من إنقاذ معتمر، وذلك بعد تدخل جراحي عاجل، حيث كان يعاني صداعاً مع دوخة واضطراب بالرؤية.
وبعد إجراء الفحوص الطبية والإشعاعية اللازمة، وعمل صورة مقطعية أظهرت النتائج وجود كتلة دماغية "ورم" بقطر (5 سم) بالفص الصدغي الأيسر والفص الجبهي الأيسر، ومحاطة بوذمة دماغية شديدة مع دفع الخط المتوسط للدماغ نحو (1سم).
بعد ذلك قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل، حيث تم استئصال كامل الورم عيانياً ودون أي مضاعفات تذكر، وتم نقل المريض للعناية المركزة لمدة يومين وبعد تحسن حالته أُحيل لقسم التنويم، وهو حالياً في حالة وعي تام، وحالة الذاكرة طبيعية، والنطق طبيعي، ودون علامات عصبية مرضية تذكر ويمارس المشي، إضافة إلى قيامه بالأكل والشرب بشكل طبيعي.فريق طبي مستشفى الملك فيصل مكة المكرّمة
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 01:47 PM
تدخل جراحي ناجح من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرّمة
تمكّن فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرّمة، من إنقاذ معتمر، وذلك بعد تدخل جراحي عاجل، حيث كان يعاني صداعاً مع دوخة واضطراب بالرؤية.
وبعد إجراء الفحوص الطبية والإشعاعية اللازمة، وعمل صورة مقطعية أظهرت النتائج وجود كتلة دماغية "ورم" بقطر (5 سم) بالفص الصدغي الأيسر والفص الجبهي الأيسر، ومحاطة بوذمة دماغية شديدة مع دفع الخط المتوسط للدماغ نحو (1سم).
بعد ذلك قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل، حيث تم استئصال كامل الورم عيانياً ودون أي مضاعفات تذكر، وتم نقل المريض للعناية المركزة لمدة يومين وبعد تحسن حالته أُحيل لقسم التنويم، وهو حالياً في حالة وعي تام، وحالة الذاكرة طبيعية، والنطق طبيعي، ودون علامات عصبية مرضية تذكر ويمارس المشي، إضافة إلى قيامه بالأكل والشرب بشكل طبيعي.
، معتمر دخل المستشفى يشكو صداعاً وخرج عقب جراحة عاجلة لاستئصال "كتلة دماغية" ،
المصدر : الخليج 365
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