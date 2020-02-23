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مواطنة تتفاجأ بتورطها في عمليات نصب بالكويت

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الرياض - علي القحطاني - تحقق الجهات المختصة بالكويت في واقعة غريبة للنصب على مواطنة سعودية تم تزوير أوراق رسمية لتنصيبها رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة كويتية مقفلة واستنزاف مبالغ مالية بتوقيعاتها الوهمية .

والمثير للدهشة أن المواطنة تعيش في المملكة ولم تسافر للكويت قط ، وتبين أنه تم تزوير صحيفة الحالة الجنائية لها وتزوير توقيعها واستخراج شهادة عضوية بإسمها من وزارة التجارة منذ عم 2012 وحتى 2015 .

ومن ثم تمكنت العصابة من إستغلال اسمها في التوقيع لى 3 ميزانيات للشركة ، وقرارات مجلس الإدارة ومنح مكافآت وبدلات وعمولات بإسمها لمصلحة الغير وبتوقيعات وهمية .

ولجأت المواطنة لرفع قضية تزوير للجهات الرقابية ، ويتم التحقيق حالياً في محاولة للتوصل لشبكة محترفة في التزوير والإحتيال على البورصة الكويتية والجهات الرسمية بالكويت .

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