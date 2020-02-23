بالفيديو.. السحاب تحت الجبال في ضباب فيفاء!

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الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو مشاهد بديعة للضباب في جبال فيفاء بمنطقة جازان اليوم الأحد . وأظهر المقطع قدوم الضباب وهو يعانق الجبال وكأنه سُحب تحت الجبال ليُشكل منظر خيالي على أرض الواقع . وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت من الضباب في الساعات الأولى من صباح اليوم ، خاصةً لقائدي المركبات حرصاً على سلامتهم .

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