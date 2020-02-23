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لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر أو الإقامة

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الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة العدل، اليوم السبت، أنه لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر أو الإقامة.

واستقبل حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر موقع التدوين الصغير تويتر، استفسارًا يقول: ” هل يحق لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفري أو إقامتي؟ ” .

وأجاب حساب التواصل العدلي، مؤكدًا أنه: ” لا يحق لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفرك أو إقامتك أو بطاقة التأمين الطبي ” .

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