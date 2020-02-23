شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طلاب مدرسة ثانوية يحتفلون بعودة مديرهم بعد إجازة مرضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو، مفاجأة طلاب إحدى المدارس الثانوية بجدة، لمديرهم الذي عاد إلى المدرسة بعد إجازة مرضية.

وأوضح الفيديو، احتفال الطلاب ومنسوبو المدرسة بعودة المدير، إذ ظهر الأخير وهو يدخل إلى الصالة الرئيسية بالمدرسة وهو يتوكأ على عصا.

واستقبل الطلاب و المعلمون، المدير بالتصفيق والهتاف، فيما أعدّوا «تورتة» بهذه المناسبة؛ وكتب عليها «الحمد لله على السلامة أ/ فاروق خورشيد».