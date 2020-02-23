شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تتسلق جبال الشفا بالطائف لهدف نبيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - في خطوة جريئة من نوعها ، استطاعت مواطنة أن تضرب مثلاً يحتذى به في روح المثابرة والمغامرة من أجل الحفاظ على البيئة حتى وإن تعرضت للخطر .
ووثق مقطع فيديو ، تواجد بعض المتسلقين المحترفين بينهم المواطنة وقد ارتدوا ملابس الأمان أثناء التسلق كالخوذة ، وتسلقوا جبال الشفا بالطائف على ارتفاع 32 متر ، مؤكدين أنهم يهدفون إلى تنظيف البيئة وتشجيع الشباب على ممارسة تلك الرياضة في جبال المملكة بطبيعتها الجبلية الساحرة ، وفقاً للعربية نت .
الجدير بالذكر أن الشفا بتتميز بكثرة جبالها الشاهقة ومن أشهرها جبل دكا ويبعد 28كيلوا مترًا عن مدينة الطائف وجبل دكا وهو ثاني أعلى قمة في المملكة ، وتكثر الأودية بين هذه الجبال حيث تكثر فيها الأشجار وتنتشر المزارع الخضراء التي تنتج أفضل أنواع الفواكه والخضروات .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مواطنة تتسلق جبال الشفا بالطائف لهدف نبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.