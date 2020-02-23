شكرا لمتابعة خبر عن كشف تفاصيل برنامج الإبتعاث للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1441 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة التعليم اليوم الأحد تعميماً ببرنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات الذي اعتمده الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم لمنح المعلمين والمعلمات درجة الماجيستير ، وذلك في التخصصات التالية :

1- القيادة (الإدارة والسياسة التعليمية ، الأساليب الكمية في التعليم) .

2- العلوم البحتة (الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء،الأحياء، العلوم، الحاسب الآلي، اللغة الإنجليزية) .

3- التربية الخاصة (الموهوبون، الاحتياجات الخاصة والإعاقة ،التوحد)، الطفولة المبكرة، الإرشاد المدرسي .

ويتضمن البرنامج 50 مقعدًا للمعلمين و50 مقعدًا للمعلمات، وذلك في 5 دول تشمل أمريكا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وأيرلندا.

ويجب على الراغبين في الإلتحاق توف الشروط التالية :

1-ألا يزيد عمر المرشح عن35 عاماً وفق التقويم الهجري .

2- الحصول على معدل تراكمي (من 4 إلى 5) أو (من 3 إلى 4) أو (من 90 إلى 100) في مؤهل البكالوريوس ، علمًا أن المفاضلة ستكون وفقًا للمعدل الأعلى .

3- الحصول على 80% في متوسط اختباري قياس (قدرات الجامعيين وكفايات المعلمين) .

4- درجة (5) فأعلى في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية “IELTS UKVI” .

5- ألا يقل تقدير تقويم الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن ممتاز .

6- وألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي أو يكون طرفًا في قضية قائمة.

وشملت الضوابط اجتياز المقابلة الشخصية بحد أدنى “90”، نقطة، وألا يكون المرشح سبق له الحصول على فرصة إيفاد أو ابتعاث سابقة، أو الحصول على مؤهل أعلى من البكالوريوس .

ويجب رفع المرشح لسيرته الذاتية عن طريق برنامج فارس حسب الخطة الزمنية المعتمدة .