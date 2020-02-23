شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق: سنعيش 4 فصول في يوم واحد والتغيرات تبدأ من غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث الفلكي وخبير الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق عن تقلبات جوية شديدة خلال الشهرين المقبلين ، تبدأ بنشاط في الرياح بدءً من غداً الإثنين .

وقال ” الزعاق ” في فيديو له : خلال الـ 60 يوم المقبلة سنعيش حالة فرض السيطرة على حلبة الربيع والتي تشهد صراع بين الصيف والشتاء ، ولهذا سنعيش 4 فصول في يوم واحد .

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وأضاف أن هذه المرحلة تمر على 3 مراحل ، الأولى مرحلة الرياح الناهرة خلال هذا الأسبوع ، وثانياً مرحلة الأمطار المتفرقة ، ثالثاً مرحلة الغبار المنقول عبر أماكن بعيدة ، وستكون تلك المرحلة بعد 3 أسابيع .

وتابع أن غداً الإثنين والثلاثاء والأربعاء ستشهد مناطق المملكة نشاط للرياح كل ىمنطقة تسودها الرياح يوم واحد بداية من الشمالية على طريف على عرعر ورفحا والجوف وحائل ثم باقي المناطق ، وستظل درجة الحرارة الشتوية مقبولة .

وقال أما درجة الحرارة في الأجزاء الجنوبية كنجران وجازان وشرورة فستميل إلى المعدلات الصيفية في حالة الظهيرة .