شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة وجود 244 حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفت هيئة مكافحة الشائعات، وجود إصابات بفيروس كورونا داخل المملكة. وأوضحت الهيئة عبر موقع «تويتر »، أن ‏الفيديو المتداول عن وجود 244 إصابة بفيروس كورونا في السعودية غير صحيح، وهو ما أكدته وزارة الصحة السعودية بتاريخ 22 فبراير 2020 بعدم تسجيل أي حالة لفيروس ‎كورونا الجديد بالمملكة.

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