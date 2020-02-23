شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة» تستدعي 868 مكيف سبيلت «TERMCOOL» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، عن ‎استدعاء 868 مكيف سبيلت “TERMCOOL” للطراز (GI018CV60UCFR). وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

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