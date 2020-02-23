هل يلزم لإصدار رخصة قيادة «خصوصي» سداد مخالفة سابقة؟

أوضحت الإدارة العامة للمرور، شروطًا ومتطلبات عدة لإصدار رخصة قيادة (خصوصي)، من بينها ألا يكون المتقدم أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات ترويجها أو حيازتها، إلى جانب السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.

جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي» على استفسار ورده من أحد المتابعين عبر حسابه على «تويتر» قال فيه: «عندي مخالفة قبل والآن ابي أطلّع رخصه هل لازم أسدد المخالفة الأول».

ونشر «المرور السعودي» إنفوجرافًا يوضح متطلبات إصدار رخصة قيادة (خصوصي)، وجاء به ما يلي:

-إتمام سن الـ 18

-أن لا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات ترويجها أو حيازتها

- السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة

- اجتياز اختبار القيادة

- دفع الرسوم

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- تسديد المخالفات - إن وجدت

- لغير السعوديين، يتطلب وجود إقامة نظامية

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