التحالف: اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر عن بُعد أطلقته الميليشيا الحوثية من الحديدة

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أنَّ قوات التحالف البحرية أعطبت ودمّرت زورقًا مفخخًا، أطلقته الميليشيا الحوثية- المدعومة إيرانيًا- من محافظة الحديدة اليمينة صباح الأحد.

وأضاف المالكي في بيان أنَّ عملية الاعتراض والتدمير للزورق، الذي يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية، جاءت بعد رصده من قبل قوات التحالف البحرية.

وذكر المالكي أنه تمَّ اكتشاف وتدمير 3 ألغام بحرية خلال الـ 24 ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر ليصل عدد الألغام البحرية التي تمَّ اكتشافها وتدميرها حتى الآن 150 لغمًا بحريًا قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بزراعتها ونشرها.

وبيّن العقيد المالكي أنَّ الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بُعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًّا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لنصوص اتفاق (استوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

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وشدَّد العقيد المالكي على أنَّ قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدّد الأمن الإقليمي والدولي.



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