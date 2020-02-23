بالصور.. ضربة أمنية تحبط تهريب دخان بقيمة 7 ملايين ريال في الداير

أحبطت الجهات الأمنية في محافظة الداير شرق منطقة جازان، تهريب دخان تتجاوز قيمته 7 ملايين ريال، فضلًا عن كمية من القات والتنباك، خلال حملة أمنية أحبطت عمليات تسلل وعبور للحدود.

جاء ذلك ضمن جهود الجهات في مكافحة عمليات التهريب والتسلل بالحد الجنوبي، بإشراف محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وأسفرت عمليات رصد ومتابعة الحالة الأمنية في جبال الداير، عن توجيه ضربة قوية لعمليات التهريب بضبط أكثر من 38,300 كرز دخان، و إحباط تهريب 2090 حزمة قات.

كما ألقت الحملة الأمنية القبض على 441 متسللًا من جنسيات مختلفة، فضلًا عن ضبط مركبتين تستخدمان للتهريب.

وأكد محافظ الداير، أن النجاحات التي حققتها الحملات الأمنية، نتيجة جهود الرصد الدقيق للحالة الأمنية في جبال الداير، وإعداد ومراجعة خطط تتوافق مع كل حالة؛ لضمان العلاج الجذري واستمرار نجاح العمل الأمني.

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وأشار المحافظ، إلى أن موقع المحافظة الحدودي وطبيعتها الوعرة، يجعلها أكثر عرضة لعمليات التهريب والتي يجهضها تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية.

ورفع محافظ الداير شكره إلى أمير منطقة جازان و نائبه، على متابعتهما المستمرة وتوجيهاتهما السديدة ودعمهما المتواصل للجهود الأمنية بما يحقق الأمن للوطن و المواطن.

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