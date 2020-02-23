الحصيني يتوقع بدء موجة البرد التاسعة خلال الشتاء الحالي غدًا

توقّع «عبدالعزيز الحصيني»، الباحث في الطقس عضو لجنة «تسميات»، اليوم الأحد، بدء الموجة التاسعة من الشتاء الحالي، غدًا الاثنين، ناصحًا قائدي المركبات بالحذر.

وأضاف «الحصيني»، عبر تويتر، أنَّ تلك الموجة ستبدأ غدًا على المناطق الشمالية وتبدأ الثلاثاء على المناطق الغربية، فيما تبدأ يوم الأربعاء المقبل بالمناطق الوسطى ثم الشرقية.

وتابع «الحصيني»، أنَّ تلك الحالة الممطرة يسبقها ارتفاع في الحرارة من 5 إلى 8 درجات عما سجلته أمس السبت، ثم يعقبها انخفاض في درجات الحرارة يتراوح بين7 الى10 درجات.

ونصح الباحث في الطقس، قائدي المركبات الحذر بين الطرق الرابطة بين مكة والمدينة والرياض والشرقية والقصيم وحائل يوم الاثنين؛ وذلك بسبب هبوب رياح من متوسطة إلى قوية.

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وذكر «الحصيني»، أنَّ الرياح المتوقعة ستزيد قوتها يوم الثلاثاء لتتحول من «شبه قوية» إلى «قوية»، مشيرًا إلى تكون غبار على المناطق الغربية والشمالية ثم المناطق الوسطى فالشرقية.

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