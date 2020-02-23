بالفيديو.. الشيخ عبدالله الجهني يعود للحرم المكي في صلاة الفجر بعد غياب5 أشهر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح اليوم الأحد، مقطعًا مصورًا يظهر فيه الدكتور عبدالله بن عواد الجهني إمام وخطيب المسجد الحرام يؤم المصلين خلال صلاة الفجر اليوم الموافق 29 جمادي الآخر1441هـ بعد غياب دام نحو 5 أشهر.

وتداول رواد «تويتر» تحت وسم «#عبدالله_الجهني» تلاوة خاشعة للشيخ عبد الله الجهني من صلاة فجر اليوم الأحد أثناء إمامته للصلاة، مرحبين بعودة الشيخ مرة أخرى كإمام وخطيب للمسجد الحرام.

مغردون يرحبون بعودة الشيخ عبدالله الجهني لإمامة الصلاة في الحرم المكي

وقالت إحدى المغردات تعليقًا على الفيديو المتداول للشيخ عبدالله الجهني من صلاة الفجر: «الله يتم عليه الصحة والعافية.. قراءته في صلاة الفجر تجبر الخاطر».

على نفس المنوال، قال مغرد آخر عن تلاوة الشيخ عبدالله الجهني: « الله يحفظه ويشفيه والله تلاوته عذبة مريحة بشكل كبير».

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فيما علق مغرد ثالث قائلًا: « عودا حميدا لـ #بلبل_الحرم.. شيخنا الفاضل #عبدالله_الجهني إمام وخطيب #المسجد_الحرام حفظه الله من كل مكروه وسوء.. الحمد لله رب العالمين .. بارك الله فيكم».

وكان الشيخ عبد الله الجهني إمام وخطيب المسجد الحرام انقطع عن إمامته المصلين في الحرم المكي بسبب وعكة صحية ألمت به أجرى بسببها عملية جراحية غيّبته قرابة الخمسة أشهر.

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