عاجل-القبض على بنجلاديشي بحوزته 31450 شريحة اتصال مزورة في الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على وافد بنجلاديشي في العقد الرابع من العمر، وذلك بحي العمل وسط العاصمة الرياض، بعد توفر الدلائل على تورطه بالمتاجرة بشرائح اتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وتم ضبط 31450 شريحة مزورة بحوزته، لعدد من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، حيث جرى إيقافه، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.



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