ثقافي / تعليم ينبع يطلق حملة توعوية بخط مساندة الطفل



ينبع 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

انطلقت اليوم بتعليم ينبع فعاليات التعريف بخط مساندة الطفل في جميع مدارس المحافظة، حيث تستمر الحملة خلال الفترة من 29 / 6 إلى 3 / 7 من العام الهجري الحالي، وذلك بهدف نشر الوعي وتثقيف الطلاب والطالبات وذويهم بأهمية خط المساندة وسبل الإفادة منه، وتمكين الأطفال دون سن الثامنة عشر من الاتصال بالخط (116111) مجانا وطلب المشورة المناسبة وإحالة مشكلاتهم إلى جهات الاختصاص، خلال ساعات عمل الخط، ويشرف على تنفيذ البرنامج قسم توجيه وإرشاد الطالبات ممثلا بمنسقة البرنامج المشرفة التربوية صباح الثقفي ويشارك التنفيذ الإرشاد الطلابي في المدارس والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات.

وبينت رئيسة قسم توجيه وإرشاد الطالبات سميرة عبده حسن، أن الحملة تهدف إلى توعية الطلاب والطالبات بالرقم (116111) لتقديم المشورة والمساندة والدعم بكل سرية وخصوصية وتحت ضوابط محددة، وتبصير المجتمع ورفع مستوى الوعي لدى أفراد الأسرة وجميع شرائح المجتمع بأهمية الإدراك بأن خط مساندة الطفل مخصص لجميع الأطفال وفق إمكانيتهم ومراحلهم العمرية إضافة إلى ضرورة توعية الطلبة بآلية استخدام الخط بالطريقة الأخلاقية الصحيحة والمثلى للاستفادة القصوى من هذا المشروع الوطني.

وأضافت أن قسم التوجيه والإرشاد بتعليم ينبع قدم خطة مجدولة عممت على المدارس لتطبيق هذه الحملة في كافة مدارس المحافظة، تنوعت فيها أساليب التنفيذ لجميع الفئات المستهدفة من ورش عمل، وعروض بوربوينت، وتوزيع مطويات، وعروض منجزات، بالإضافة إلى ركن تعريفي بخط مساندة الطفل في كل مدرسة.

// انتهى //

13:51ت م

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