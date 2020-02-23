السعودية اليوم / ورش تدريبية لنظام المنافسات الجديد بتعليم عسير



أبها 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، اليوم، ورش العمل التدريبية الخاصة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية في قاعة التدريب بالإدارة .

وأشار مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم عسير تركي البكري، إلى أن الورشة تستهدف الموظفين العاملين في الإدارة المالية وإدارة المشتريات والأقسام ذات العلاقة، بهدف تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة ، وضمان الشفافية في جميع الإجراءات، إلى جانب حماية المال العام.

وأفاد أنه سيتم خلال الورشة تدارس ما جاء في ملزمة النظام الصادر من وزارة المالية التي تضم شرحا وافيا لجميع الإجراءات والشروط والمواصفات وأساليب التعاقد، والعروض والترسية، والعديد من الجوانب ذات العلاقة.

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13:43ت م

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