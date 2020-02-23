السعودية اليوم / محاضرات ودروس دينية في مساجد عسير غدًا



أبها 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير بعد صلاة المغرب غداً، عدة محاضرات ودروس دينية في بعض مساجد المنطقة .

وتقام المحاضرة الأولى بعنوان " محرمات استهان بها كثير من الناس" ويلقيها عبدالرحمن بن عبدالوهاب الشهري وذلك بجامع "الفرقان" في مدينة سلطان بأبها، فيما تقام المحاضرة الثانية بعنوان " تفسير قوله تعالى .. قد أفلح من زكاها" وذلك بجامع اليحيا في حي النماص بأبها, ويلقيها مشبب بن عبدالله العاطفي، وتقام المحاضرة الثالثة في جامع العيسائي بحي الضباب في أبها تحت عنوان " الأسباب الجالبة لمحبة الله" ويلقيها يحيى بن علي عسيري .

ويلقي عوض بن سفر آل قيشان محاضرة في جامع "ابن باز" بخميس مشيط تحت عنوان "فتنة المسيح الدجال" , وفي ظهران الجنوب، يلقي ظافر بن شتوي القحطاني محاضرة بعنوان "أسباب هلاك الأمم" وذلك بمسجد علي بن أبي طالب .

كما يلقي عبدالناصر بن علي الحارثي درساً في جامع مركز "صمخ" ببيشة تحت عنوان "شرح كتاب صحيح مسلم ".

// انتهى //

13:17ت م

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